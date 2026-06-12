長崎FW岩崎悠人が元HKT48で俳優の山下エミリーさんと入籍J1のV・ファーレン長崎に所属するFW岩崎悠人が6月11日、元HKT48で俳優の山下エミリーさんと入籍したことを自身の公式SNSで発表した。ファンからも「超ビッグカップル」と反響を呼んでいる。28歳の岩崎は年代別の日本代表で注目され、東京五輪世代として活躍を続けたが本大会のメンバーには落選。2017年に京都サンガF.C.でプロデビューし、北海道コンサドーレ札幌、湘南