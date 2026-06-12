２月のミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで史上初の金メダルを獲得し引退した「りくりゅう」の三浦璃来さん（２４）が１２日までに自身のＸ（旧ツイッター）を更新。「１５年ぶり」に体験したことを明かし、反響が寄せられている。三浦さんは「１５年ぶりに自転車に乗ってます」と報告。「風を感じながらゆったり乗りたいのに若干１名、アスリートモード全開なのでついて行くのに必死です」とつづった。五輪