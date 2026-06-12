「Iカップの超新星」の愛称で知られる、グラビアアイドルの山田あいが、昨年発売した写真集『Ohaa〜i』のデジタル限定写真集『Ohaa〜i Best Selection』が、12日より配信を開始した。【写真集カット】圧巻のボディを大胆に披露した山田あいデジタル限定ANOTHER EDITIONも網羅し、これぞベストという形での写真集が完成。ますます輝きを増している「あいちゃんのすべて」が詰まった内容に仕上がっている。■山田あい2003年9月11