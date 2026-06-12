TBS系『ラヴィット！』（月〜金前8：00）の音楽フェス『LOVE IT! ROCK 2026』が、8月22日に“聖地”東京・国立代々木競技場第一体育館で開催されることが決定。MCを麒麟・川島明と同局・田村真子アナウンサーが務めることが12日、発表された。【ライブ写真約50枚】新たに追加になった『ラヴィット！ロック2025』のライブ写真（主に後半）今年で4回目となる同フェスは、毎年、チケット即完売＆配信でも大盛況となっている。今