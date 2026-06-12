実は鈴木えみのファンである横槍メンゴ氏大人気漫画『【推しの子】』の作画担当・横槍メンゴ氏が、22日発売の美容誌『MAQUIA』（以下マキア／集英社刊）8月号の増刊の表紙で、モデル・鈴木えみを描いた。【写真】横槍メンゴ氏も大ファン！イラストと同じ構図でポーズをとる鈴木えみ昨年40歳を迎え、最近では約20年前に出演したPVを、セルフリバイバルしたことが話題に。美しさだけでなく、常に前向きに進化をし続ける姿で人々