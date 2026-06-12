キリンホールディングスは、サッカー日本代表「SAMURAI BLUE」を“日本一丸”の応援で後押しする「ひとつになるから強くなる。アクション」のメッセージ広告第2弾を14日から公開する。【写真】応援メッセージを笑顔で見つめる鈴木彩艶今回の広告は、「ひとつになるから強くなる。」をテーマに制作。5月31日に国立競技場で行われた「キリンチャレンジカップ2026 ひとつになるから強くなる。サッカー日本代表対アイスランド代表