市川團子、中村壱太郎らが出演するスーパー歌舞伎「もののけ姫」（7月3日〜8月23日、東京・新橋演舞場）に向け、「もののけ姫」の人気キャラクター、コダマのイラストチラシ配布が始まった。森の精霊、コダマを大きく使用したイラストは、スタジオジブリの鈴木敏夫プロデューサーが特別に描き下ろした。すでに公開されている鈴木氏による題字と組み合わせた、同公演限りのオリジナルチラシとなっている。歌舞伎版にもどのようにコ