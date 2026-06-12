イオンリテール中部カンパニーは5月29日から6月30日まで、環境配慮商品を紹介するイベント「えらぼう。未来につながる今を」を実施している。特設会場のイオンスタイルナゴヤドーム前では5月31日までの3日間、メーカーがブースを出展し体験や試食を通して商品をPRした。環境に配慮した包装、オーガニック原料、フェアトレードなどメーカーの取り組みが普段の売場では目につきにくいことから、環境配慮や持続可能な商品を集め消