超人的シェアハウスストーリー『カリスマ』が、新曲「ロマンジェットカリスマ」を6月18日にデジタルリリース。あわせて、同日19時にMVをプレミア公開する。 （関連：宮野真守、梶原岳人、小野友樹、白井悠介……カバー動画を通して楽しむ、男性声優らの多彩なエンターテインメント） 同楽曲は、米米CLUBの「浪漫飛行」を一部替え歌カバーしたもの。8月8日、9日に東京都 TACHIKAWA STAGE