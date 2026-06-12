レアル・マドリードが、マンチェスター・シティを退団するポルトガル代表MFベルナルド・シウバの獲得を決定的なものとしているようだ。スペイン『MARCA』が伝えた。ベンフィカでプロキャリアをスタートさせたベルナルドは、モナコでのプレイを経て、2017年夏にシティへ完全移籍。卓越したボールコントロールや高い戦術眼を武器にクラブのプレミアリーグ4連覇や、チャンピオンズリーグ（CL）制覇など数多くのタイトル獲得に貢献した