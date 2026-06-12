気象予報士の吉井明子さん（45）が11日までにインスタグラムを更新。ニット姿をアップした。吉井さんは「蚊が狙いそうなところはどこでしょう？」とフォロワーに問いかけた。続けて、上からのアングルの自撮りを投稿。吉井さんはデコルテが大きく開いたリブニットを着用している。この投稿にフォロワーからは「キレイなうなじ？？」「カジュアルお姉様」「あざと」「いい女」とコメントが寄せられている。吉井さんはNHKラジオ「マ