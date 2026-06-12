Hカップグラドルの星野琴（24）が11日までにインスタグラムを更新。オフショットをアップした。「オフショットたくさん載せる」とつづり、写真を投稿。はだけた洋服から白いランジェリーをのぞかせた姿や、Tシャツ姿、ランジェリー姿で寝転がる姿を公開している。この投稿にフォロワーからは「琴さんの時代、、到来だああ！」「とても刺激的」「色気があって素敵」とコメントが寄せられている。星野は4月12日、深夜放送のテレビ東