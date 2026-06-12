お笑いコンビCOWCOW善し（51）が11日までにインスタグラムを更新。ダイエットに成功したことを報告した。善しは「1ケ月で体重92.8kg→83.5kg−9.3kg」と体重の変化を明かし、1カ月前とのビフォーアフター写真や、体重計の写真を披露。腹部や顔がすっきりとしている様子が見られる。続けて「改めて見ると信じられません。食事の改善のみ。運動無しです。健康な物を食しただけです」と減量方法をつづった。この投稿にフォロワーか