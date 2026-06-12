“熊田曜子2世”の称号を持つグラビアアイドル平井こと（25）が11日、インスタグラムを更新。ストレッチを行う様子を投稿した。平井は「一緒に運動する〜？」と問いかけ、開脚ストレッチを行う姿を披露した。平井はウエストの付近までカッティングされた衝撃的デザインの超ハイレグレオタードを着用し、しなやかな美ボディーをあらわにしている。この投稿にフォロワーからは「体柔らかいね」「セクシー過ぎる〜」「脚がすごく綺麗