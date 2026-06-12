女優齊藤京子（28）が11日までにインスタグラムを更新。スイーツ作りを投稿した。齊藤はストーリーズに「チーズケーキ作りが好きすぎて朝から焼きました」と、完璧な焼き加減の焼きたてチーズケーキの写真をアップした。カットした写真も載せ「めちゃめちゃきれいにできました」と、満足そうなコメントを添えた。齊藤はここ数カ月は料理にハマったことを投稿しており、スイーツも得意な様子を見せている。