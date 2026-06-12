グラビアアイドル葉月つばさが11日までにインスタグラムを更新。レインコート姿をアップした。葉月は「最近雨が多いけど涼しくてありがたい」とコメントし、レインコート姿を投稿。透明のレインコートの下にはドット柄のビキニを着用し、美肌をあらわにした。この姿にフォロワーからは「スケスケ衣装」「ちょっぴりエッチに見えちゃう」「不思議な魅力を感じます」とコメントが寄せられている。葉月は青森県出身。スリーサイズはB8