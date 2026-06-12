女優の安川摩吏紗（33）が11日までにインスタグラムを更新。母とのバレエ動画をアップした。安川は「母娘バレエ3歳のわたしにバレエを習わせるついでに一緒に始めた母は今でもずーっと続けてて、かれこれバレエ歴30年です」と説明し、母とバレエを踊る姿を動画で披露した。安川と母は軽やかに跳ね、手足を伸ばし息の合った動きを見せている。また、動画には「母（60歳）」と記されている。この投稿にフォロワーからは「素敵すぎ