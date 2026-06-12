歌手でタレントの中川翔子（41）が11日、インスタグラムを更新。双子から風邪をもらってしまったことを報告した。中川は「ふたごの風邪をまたまたもらってしまい病院きてます、こんなに毎月風邪ひいちゃうとは！仕事に影響でないよう意地でもなおす！」とつづり「鼻うがいしたりしてるんだけどなあ対策どうしてますか？」と呼びかけた。そして「おかげでちょっと痩せました」と双子を抱き寄せている写真を公開した。この投稿に「マ