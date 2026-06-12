タレントの長嶋一茂（60）が、12日放送のテレビ朝日系『モーニングショー』（月〜金前8：00）に生出演。サッカーワールドカップ北中米大会の日本代表・長友佑都（39）に「さっきLINEした」と明かした。【写真あり】長嶋一茂、収録中に大声を上げて退席「俺は帰る！」番組で、同大会の見どころや注目選手など、さまざまな角度から解説。日本サッカー協会が、日本代表の主将を務めていた遠藤航が、けがの影響でチームを離脱す