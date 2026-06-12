フライブルクへの完全移籍が決定した日本代表FW後藤啓介が取材に応じ、「変なプレッシャーもなくプレーできる」と、自身初のFIFAワールドカップに集中して臨めている心境を語った。昨シーズンはアンデルレヒトからの期限付き移籍でシント・トロイデンに加入。公式戦40試合出場で13ゴール8アシストを記録していた。後藤の活躍に早くから目を付けていたフライブルクは年始からアプローチを開始。「なかなか冬の段階で会いに来て