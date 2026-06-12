野球女子タレントの新谷あやか（31）が11日までにインスタグラムを更新。ゴルフをプレーしたことを報告した。新谷は「第6回目！！ゴルフコース周ってきました！！スコア、結果は122。。。がびーーーーん！！！前回より悪くなっちゃった、、」と報告し、当日の写真をアップした。グレーのトップスにミニスカートのゴルフウェアを着用し、ポーズをとる姿やプレー中の姿を公開している。続けて「でもばり楽しい楽しい時間やったーー