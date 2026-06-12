RBCカナダ・オープンに出場した金谷拓実＝11日、TPCトロント米男子ゴルフのRBCカナダ・オープンは11日、カナダのカレドンにあるTPCトロント（パー70）で第1ラウンドが行われ、金谷拓実は68で回り、55位だった。平田憲聖は69で73位。中島啓太は71で120位と出遅れた。64をマークしたサヒス・ティーガラ（米国）ら6人が首位に並んだ。（共同）