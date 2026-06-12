ジャカルタ支局作田総輝暑い日が続くインドネシアで食欲をそそるメニューがある。ゆでた野菜をピーナツソースであえた伝統的なサラダ「ガドガド」だ。濃厚なピーナツソースに「サンバル」の辛みが調和１９４７年創業の老舗「ガドガドチェマラ」は、首都ジャカルタに４店舗を構える。オフィス街にあるセティアブディ店を昼時に訪ねると、多くの客でにぎわっていた。「インドネシア独立の２年後から店を続けていることに関