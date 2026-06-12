人気コスプレーヤーの真中つぐが11日までに、自身のインスタグラムを更新。手ブラショットをアップした。「写真は#ハイレグ天国の1枚夏もよろしくね」と呼びかけ、ショート丈のトップスとハイレグランジェリーを着用した姿を投稿した。真中は左手でトップスをめくり、右手でバストを隠した手ブラポーズをとっている。この投稿にフォロワーからは「堪らんぞ」「可愛くて綺麗だよ」「こういうのがいい」とコメントが寄せられている