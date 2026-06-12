“兵庫県産の天然アップルぱい”ことグラビアアイドルの葵りんご（23）が11日、インスタグラムを更新。フォトブック発売を告知した。葵は「1stフォトブック『Pomme à la mode』発売決定しました『Pomme』はフランス語で“りんご”甘くて刺激的なりんごを味わってね」と発表。美バストの丸みを強調した、赤いランジェリー姿をアップした。この投稿にフォロワーからは「素敵な赤のブラに大きなボリューム」「テンション上が