今治造船提供 香川県に丸亀事業本部がある今治造船（愛媛県今治市）が11日、倉敷紡績（大阪市）、リベルタ（東京都）、ハイドサイン（東京都）と共同で新しいインナーウエアの開発プロジェクトを立ち上げました。 夏の造船工場の現場は、「火気作業」と「酷暑」という二重のリスクに直面しています。作業員の安全性と快適性の両立を図るため、難燃性能と冷却機能を両立した「難燃×冷感プリントインナー