女優・北乃きい（35）が、12日までにインスタグラムを更新。弟との2ショットを公開した。北乃は10、11日の2日間にわたりKアリーナ横浜で開催された「Mrs. GREEN APPLE presents 『CEREMONY』」を鑑賞したことを報告。「最高すぎた。パワーたくさんもらった」とつづり「今年も当たったので（本当にびっくりした）も全ての運を使い果たしたと言っても過言ではない。私の青春マキシマムザホルモンさんたちも出演されていて本当