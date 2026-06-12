サッカーファンを公言している俳優勝村政信（62）が12日、Xを更新。サッカー日本代表からの離脱を発表したMF遠藤航（33＝リバプール）についてつづった。遠藤はけがで代表からの離脱が発表された直後、自身のXを通じ、代表引退も発表した。勝村は「偉大なキャプテンでした最後まで偉大なキャプテンでした」と書き出した。「勝手な推測ですが回復が間に合わなかったのでしょう」と推察。「自分が抜けることでチャンスが与えら