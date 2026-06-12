元AKB48で女優の永尾まりや（32）が12日までに自身のインスタグラムを更新。彼氏であるイケメン格闘家との“ラブラブ”ホノルル2ショットを投稿した。自身のインスタグラムで「hawaii best food編」と題してつづり始めた。「ホノルルきたらこの辺りは大体いく！全部おすすめ」とホノルルでのおすすめフードを紹介するとともに、彼氏であるキックボクサーでRISEスーパーライト級王者の白鳥大珠との“ラブラブ”ホノルル2ショ