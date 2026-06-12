「パイレーツ−ドジャース」（１１日、ピッツバーグ）ドジャースのジャスティン・ロブレスキー投手が五回のマウンドで右太ももに打球が直撃し、一塁ベースカバーに入った際、打者走者と接触。無念のＷアクシデント降板となり、チームに激震が走った。球団は「右太もも裏の打撲」と降板理由を発表した。場面は五回２死、本塁打２発で２点差に迫られた直後だった。レイノルズの放った痛烈なピッチャー返しが右太ももに当たり、