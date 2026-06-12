けさの東京株式市場で日経平均株価が一時、2800円以上値上がりし、6万7000円台を回復しました。トランプ大統領がイランとの戦闘終結に向けた覚書に今週末にも署名できる見通しを示し、きのうのニューヨーク市場で主要な株価指数が大幅に上昇。東京市場でも開始直後からAIや半導体関連株を中心に買い注文が広がっています。