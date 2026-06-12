タレント江口ともみ（58）が11日夜、Xを更新。つまみ枝豆（68）との結婚30周年を報告した。江口は「本日入籍30周年記念日5年毎にお祝いしてくれる友人にディナーご馳走になりましたみぃありがとねー」と書き出した。「入籍した日の写真もどこかにあるはずなんだけど。。すぐ出て来なかった金婚式目指して健康に気をつけて、笑って免疫力高めて過ごさなくっちゃね」とつづり、結婚式の写真と現在の写真を公開。最後はハッシュ