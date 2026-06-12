ロックバンドJunkie Machineは、12日までに公式インスタグラムを更新。ボーカル、ギターのナカムラヒカルが警察に勾留されているとの報告を親族から受けたことを明かした上で、今後の活動について説明した。インスタグラムでは「この度、Junkie MachineのVo,Gtナカムラヒカルが警察に勾留されているとの報告を、ご親族様より受けました」と報告。これにともない、10日に都内のライブハウスで開催予定だったライブイベントを中止し