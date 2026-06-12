端正なビジュアルが注目されることの多い「なにわ男子」の道枝駿佑さんですが、俳優としての表現力にも高い評価が寄せられています。純粋な少年役から複雑な心情を抱えるキャラクターまで、演じ分けに驚く作品も少なくありません。All About ニュース編集部は5月26日、全国10〜60代の男女300人を対象に「道枝駿佑出演作」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「道枝駿佑の演技が光っていたと思う出演作」ランキ