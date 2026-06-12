言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、日本の伝統的な遊び、人々が集まる際のスタイル、そして神秘的な行為という、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□がみも□□りく□□せヒント：華やかな絵柄が特徴で、手芸などにも広