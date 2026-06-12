東海財務局・津財務事務所は、今年4月以降の景気予測調査の結果を発表し、三重県内企業の景気判断はマイナス幅が大きく拡大し、2期連続でマイナスとなりました。この調査は資本金1000万円以上の県内企業139社を対象に先月実施され、127社から回答がありました。それによりますと、景気が「上昇」と答えた企業の割合から「下降」と答えた割合を引いた景況感を示す指数＝BSIは、マイナス15．0となり、前回・今年2月の調査と比べてマ