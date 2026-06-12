外国人観光客の誘客拡大に向け、三重県はインバウンド誘客計画の最終案を取りまとめました。有識者会議での議論を経て策定されたもので、県内観光産業の成長につなげることを目的としています。最終案では、5年後の2031年に外国人の延べ宿泊者数を現在の約2倍となる75万人に引き上げる目標を掲げています。去年は約37万人で増加傾向にあるものの、県内宿泊者に占める割合は4．0％と、地方平均16．5％を下回る状況です。また、外国