車内を一瞬で“地獄”に変える助手席の「NGワード」とはクルマでの移動は、プライベートな空間を保ったまま目的地へ向かえる利点がある反面、閉鎖的な環境であることから人間関係の摩擦が生じやすいという一面も。友人やパートナー、家族といった親しい関係性であっても、ドライブ中に些細な出来事が原因で口論となり、せっかくの外出が台無しになってしまうケースは珍しくありません。【画像】「イライラするッ！！」 これが