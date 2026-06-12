5回の一塁ベースカバーで走者と接触して降板した【MLB】パイレーツ ー ドジャース（日本時間12日・ピッツバーグ）ドジャースは11日（日本時間12日）、敵地でのパイレーツ戦に臨んだ。大谷翔平投手の13号で先制し、一時5-0とリードを広げたが、5回に1点差に迫られた。何より、先発したジャスティン・ロブレスキー投手が無念の途中降板。「大丈夫かな」「怪我はやめて涙」と日本のファンも悲鳴を上げている。好投を続けていたマ