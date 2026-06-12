札幌市の秋元克広市長が2027年春の札幌市長選に出馬しない意向を固めたことが分かりました。11年あまりの任期内で、力を入れてきた経済振興などの施策に一定のめどがついたことが理由の1つだとみられています。関係者によりますと、秋元市長は2025年ごろから市長選に立候補しない意向を周囲に伝えていて、「今後は10年以上続けられるような人に市長を担ってほしい」と、長期的な視点でまちづくりに携われる後継者を求めているとい