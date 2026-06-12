英国のヒーリー国防相は11日、スターマー首相との予算をめぐる対立を理由に辞任した/Yui Mok/Pool/Reuters/Fileロンドン（CNN）英国のヒーリー国防相は11日、スターマー首相との予算をめぐる対立を理由に辞任した。スターマー氏にとっては新たな打撃となった。ヒーリー氏は、政府が英国軍に「必要な資源」を提供する意思がないと述べた。その後まもなく、カーンズ国防担当閣外相もX（旧ツイッター）に投稿した書簡で辞任を発表した