雨夏ジュース尾鷲市内で栽培された甘夏を使った果汁１００％ジュース。爽やかな酸味と優しい甘みが口いっぱいに広がる。後継者不足解消の切り札に後継者のいない農場を５年前に引き継いだ「甘夏天満ファーム」は、尾鷲湾に面した段々畑で育てている。近年は農薬や化学肥料を使わない有機栽培に力を入れていて、樹上で完熟させたものを、旬を迎える３〜６月に収穫している。皮は厚くて、むくのにひと手間かかるが、農薬などを