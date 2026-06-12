◇米男子ゴルフ下部ツアーオキュネット・クラシック第1日（2026年6月11日テキサス州タスコサGC＝7091ヤード、パー70）石川遼（34＝CASIO）は5バーディー、1ボギーの4アンダー66をマークし、首位と2打差の2位と好発進した。3番で5メートルのパットを沈めて初バーディー。6番パー5では3打目を2メートル強につけて伸ばした。7番で落としたが、9番で5メートルのチャンスをものにし、終盤の17番で4メートルを決めて、最終