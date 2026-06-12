欧州サッカー連盟（ＵＥＦＡ）は北中米Ｗ杯から?追放?されたソマリア人審判のオマル・アルタン氏を欧州スーパーカップの主審に起用すると発表した。２０２５年アフリカサッカー連盟（ＣＡＦ）の男子最優秀審判に選ばれたアルタン氏はＷ杯に向けて米国に到着するも入国を拒否。送還されると、Ｗ杯審判からも外されることになった。米国の厳しい入国規制について「人種差別」と批判の声も出ている中、英メディア「ＢＢＣ」は米政