バンダイスピリッツは、『THE MONSTERS』より「超合金 CHOGOKIN LABUBU」(24,200円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2026年6月12日(金)16時から予約受け付けが開始となり、2027年1月発送予定。2027年1月発送予定「超合金 CHOGOKIN LABUBU」(24,200円)「LABUBU」がロボットに！？『THE MONSTERS』より「超合金 CHOGOKIN LABUBU」登場。TAMASHII NATIONSとPOP MARTのスペシャルコラボ商