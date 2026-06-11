ニュースキャスターの長野智子がパーソナリティを務める「長野智子アップデート」（文化放送・月曜日15時～17時、火～金曜日15時～17時35分）、6月11日の放送にノンフィクション作家の常井健一が出演。『週刊文春』がスクープを発信し続けることの裏側には何があるのか、同誌での執筆経験も踏まえて語った。 長野智子「『文春砲』って（流行してから）10年なんですね」 常井