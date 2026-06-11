6月4日(木)、女優の菅井友香がパーソナリティを務めるラジオ番組「サントリー生ビールpresents『菅井友香 の #ぷっはーと乾杯ラジオ』（文化放送・毎週木曜日21時30分～22時）が放送。菅井友香が、５月２４日に開催されたオークスを振り返り、今村聖奈騎手とジュウリョクピエロの歴史的勝利への思いを語った。 -「「菅井友香２２歳」で検索してみた」- 5月24日に行われたG1クラシッ