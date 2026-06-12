１１日は６鞍に騎乗した佐々木世麗騎手（２３）＝園田・尾林幸二厩舎＝だったが、未勝利に終わった。それでも１Ｒではフレーヴォに騎乗し、砂の深い内をロスなく立ち回って２着に入るなど随所で見せ場を作っており、２日間、勝ち星は挙げていないが、リズムは悪くない。１２日も６鞍に騎乗。注目は９Ｒのエナドライブ。前走、初コンビながら見事に勝利を飾った。「今回も期待にこたえられたら」と力が入っている。６Ｒのテクノ