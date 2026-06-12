ＭＬＢ公式サイトは１１日（日本時間１２日）に最新の打者パワーランキングを発表し、ドジャースの大谷翔平投手（３１）は前回の圏外から２位に急浮上した。「え、大谷選手は前回ランクインしていなかったの？まあ、その時はＯＰＳが０・８８２だったから仕方ないよね」と前置きするとこう続けた。「でも真面目な話、この二刀流スーパースターは、ややスロースタート（これも彼自身の基準での話だけど）だった打撃シーズンを経て