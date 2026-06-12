「バナナマン」設楽統が１２日、ＭＣを務めるフジテレビ系情報番組「ノンストップ！」（月〜金曜・午前９時）を２日連続で休んだ。前日１１日の生放送では代役ＭＣを務めた同局の倉田大誠アナウンサーは「きょうは設楽さんがノンストップ！ロケのためお休みです」と発表した。この日も倉田アナが代役を務め「本日も設楽さんがロケのためお休み。私、倉田が担当いたします代役を務めます」と理由を告知していた。